Советник Байдена по делам Европы покинула свой пост из-за усталости

Издание отмечает, что Слоут была «тихой, но ключевой фигурой» по налаживанию отношений с традиционными европейскими союзниками и противодействию России. Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу.

Слоут заявила о своей усталости. В ближайшее время она планирует отправиться в Индию, чтобы заняться йогой и аюрведой и совсем не думать о Европе.

По данным Politico, в заслугу Слоут можно поставить выделение Украине миллиардов на военную и экономическую поддержку от европейских стран.