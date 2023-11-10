Советник Байдена по делам Европы покинула свой пост из-за усталости
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Аманда Слоут, советник президента США по делам Европы, покидает свой пост, сообщает Politico.
Издание отмечает, что Слоут была «тихой, но ключевой фигурой» по налаживанию отношений с традиционными европейскими союзниками и противодействию России. Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу.
Слоут заявила о своей усталости. В ближайшее время она планирует отправиться в Индию, чтобы заняться йогой и аюрведой и совсем не думать о Европе.
По данным Politico, в заслугу Слоут можно поставить выделение Украине миллиардов на военную и экономическую поддержку от европейских стран.