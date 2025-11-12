Советник главы ДНР Ян Гагин в интервью радио Sputnik дал свое объяснение сложностям, с которыми Россия столкнулась в украинском конфликте. Он сравнил нынешнее противостояние с борьбой против собственного отражения, подчеркнув, что украинцы являются частью единого с русского народа.

По его словам, коренная причина трагедии кроется в историческом прошлом. Идеологическое разделение было заложено еще в период Гражданской и Первой мировой войн, когда внешние силы осознали, что победить русских проще, направив против них же самих часть их же народа. Для этого была создана новая историческая повесть, убеждающая украинцев в их отдельной идентичности и враждебности русских.

Гагин добавил, что следствием этой многовековой политики стало глубокое идеологическое размежевание между двумя частями исторически единого культурного пространства. Произошедший раскол привел к ситуации, когда в современном конфликте приходится противостоять людям, которые являются носителями той же ментальности и боевых качеств.

По его мнению, главная трудность для России заключается не в военном противоборстве, а в необходимости противостоять долговременным последствиям искусственного раскола, который превратил братский народ в инструмент геополитической борьбы.

