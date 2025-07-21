Советник президента Ирана передал послание Путину

Советник президента Ирана Али Лариджани передал президенту России Владимиру Путину послание от Масуда Пезешкиана. Об этом на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) иранского государства Эсмаил Багаи.

Он отметил, что встреча Лариджани с Путиным, прошедшая 20 июля в Кремле, носила конструктивный характер и была посвящена развитию двусторонних отношений, а также ситуации в Иране.

Багаи подчеркнул, что советник иранского лидера и ранее посещал Россию в «подобном качестве». Такие визиты, по его словам, являются нормальной практикой между двумя государствами.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал о встрече Путина и Лариджани. По словам представителя Кремля, советник иранского президента довел до российского лидера по поручению руководства оценку ситуации на Ближнем Востоке, а также позицию Тегерана по ядерной программе.

Ранее издание Axios сообщило, что США и Европейский союз (ЕС) дали срок Ирану для заключения ядерного соглашения.