США и ЕС дали Ирану срок до конца августа для заключения ядерного соглашения

США и ключевые страны Европейского союза (ЕС) установили жесткий дедлайн для Ирана — до конца августа Тегеран должен заключить новое ядерное соглашение, иначе против него будут возобновлены все санкции Совета Безопасности ООН, отмененные в 2015 году. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Решение было согласовано 15 июля во время телефонного разговора государственного секретаря США Марко Рубио с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

Если к назначенному сроку договоренность не будет достигнута, европейские страны намерены в полном объеме вернуть санкционный режим в отношении Ирана. При этом они готовы вступить в диалог с Ираном, чтобы дать ему шанс избежать жестких мер.

Тегеран, в свою очередь, должен предоставить убедительные доказательства мирного характера своей ядерной программы.

Администрация президента США Дональда Трампа, как пишет The Washington Post (WP), считает, что Иран остается открытым для дипломатических решений, несмотря на недавние удары со стороны США и Израиля. Однако Вашингтон и его союзники явно дают понять — время на переговоры ограничено и август станет решающим месяцем для этого многолетнего конфликта.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи ядерную программу Ирана.