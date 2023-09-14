Советник Пушилина заявил, что его некому заменить в ДНР

Ян Гагин, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, заявил, что альтернативных кандидатов на его должность в республики нет. Таким мнение он поделился в интервью РИА Новости .

«Это вполне объективно ввиду того, что его можно назвать человеком истории, человеком-легендой. Потому что при нем Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. И это навсегда войдет в историю», – сказал Гагин.

Он также отметил, что именно при Пушилине Россия начала специальную военную операцию на Украине, и именно при нем были одержаны первые победы в республике. Он назвал врио главы ДНР смелым и профессиональным.

Пушилин был назначен Народным Советом ДНР врио главы республики 7 сентября 2018 года. После вхождения ДНР в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года, президент РФ Владимир Путин 5 октября назначил Пушилина на эту должность уже в качестве официального представителя ДНР в России.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к одним из главных целей отнес денацификацию, демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области стали частью России тоже в результате сентябрьских референдумов.