Советник Трампа Ланца признал невозможность возвращения Украине территорий

По его словам, при новой администрации Трампа Соединенные США не будут поддерживать Киев в этом стремлении, а вместо этого сосредоточат усилия на прекращении конфликта в регионе. Об этом Ланца заявил в эфире британского телевидения.

Крым, ставший частью России году по итогам общекрымского референдума, продолжает оставаться предметом споров между Украиной и Россией. Украина считает Крым временно «оккупированной территорией» и получает поддержку западных стран в этой позиции.

В то же время российская сторона настаивает на том, что воссоединение Крыма с РФ произошло демократическим путем.

«Если... Зеленский скажет, что мир будет, только если Крым будет у нас, этим он покажет нам, что несерьезен...», — отметил Ланца.

По его словам, если Киев продолжит подходить к мирным переговорам с акцентом на возвращение Крыма, поддержка со стороны США будет ограниченной.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Дональда Трампа создаст новый план по завершению украинского конфликта. Отмечалось, что этот план включают заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны. Также обсуждаются новые поставки оружия, которые могут быть необходимы для поддержания безопасности в этой зоне.