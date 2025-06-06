Советники Трампа решили примирить его с Маском

После недавней ссоры между президентом США Дональдом Трампом и известным предпринимателем Илоном Маском, советники главы государства стремятся организовать их личную беседу, чтобы уладить разногласия. Как сообщило издание Politico, телефонный разговор между сторонами должен состояться в пятницу.

Как сообщает пресса, сотрудники администрации президента старались повлиять на Трампа, рекомендуя ему воздержаться от дальнейших публичных нападок на Маска, опасаясь обострения конфликта. В материале отмечается, что в коротких комментариях по телефону Трамп относительно спокойно говорил о его разногласиях с бизнесменом.

Напомним, что причиной размолвки стала критика Маском предложенного президентом Трампом проекта по уменьшению государственных расходов, который бизнесмен назвал неэффективным. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах, на что Трамп ответил, назвав Маска ненормальным.

Ранее сообщалось, что американцы в соцсетях призвали Путина вмешаться в конфликт и помирить Трампа с Маском.