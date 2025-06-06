Американцы в соцсетях призвали Путина вмешаться в конфликт и помирить Трампа с Маском

Различные паблики в интернете в настоящее время просто гудят от происходящего сейчас в высших эшелонах власти. Американцы в соцсетях призывают российского лидера Владимира Путина вмешаться в конфликт и помирить президента Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском.

В публикациях в соцсети X многие, в частности, и не без иронии, просят Владимира Путина «предложить провести переговоры о мирном соглашении между президентом Трампом и Илоном Маском».

Фото: [ соцсети ]

В четверг между Илоном Маском и Дональдом Трампом состоялся публичный конфликт, причиной которого стал предложенный президентом США законопроект о значительном сокращении федеральных расходов. Маск охарактеризовал этот законопроект как «отвратительный и мерзкий».

Бизнесмен также предложил «похоронить» законопроект. В ответ на это Трамп выразил свое разочарование Маском, так как он «многое сделал для него». В свою очередь, Маск высказал мысль, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами парламента.

Ранее сообщалось, что один из участников социальной сети Х, принадлежащей Илону Маску, выразил мнение, что после конфликта с президентом Трампом тому следует объявить импичмент, а на его место назначить вице-президента Джея Ди Вэнса. Маск ответил согласием.