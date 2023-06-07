Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков

Совет Федерации одобрил законопроект о трудоустройстве подростков, сообщили РИА Новости. Идея подразумевает прием на официальную работу детей возрастом от 14 лет.

Ранее Государственная Дума РФ приняла закон, позволяющий подросткам самостоятельно устраиваться на работу без дополнительного разрешения со стороны родителей или опекунов. Для того, чтобы заключить договор с подростком, достаточно разрешение одного родителя.

В законопроекте отмечается, что такая мера не должна мешать учебе подростков. Закон запрещает работать во время школьных занятий.

Чаще всего подростки привлекались к работе в сфере доставок (работа курьером), раздачи листовок, газет и рекламных буклетов. Часто дети работали аниматорами на разных мероприятиях, а также присматривали за животными в отсутствие их хозяев и работали официантами.

Из законопроекта следует, что детей нельзя привлекать к тяжелому физическому труду и к работе, которая несет риски для здоровья. Также дети не допускаются к работе с табачными изделиями и алкогольной продукцией.