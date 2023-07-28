Совфед одобрил закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

Сенаторы одобрили законопроект о запрете выезда за границу гражданам, получившим повестку. Заседание проходило в пятницу, 28 июля.

25 июля Государственная Дума РФ также одобрила этот законопроект. Он предусматривает запрет в качестве временной меры – лицо, подлежащее призыву, сначала должно явиться в военкомат. Отмечается, что ограничения начнут действовать с момента направления повестки не только по месту жительства, но и по месту работы или учебы.

Соответствующие поправки вносятся в закон, который направлен на создание единого реестра воинского учета в РФ.

28 июля Совет Федерации также одобрил закон о повышении штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины до 30 тысяч рублей.

В апреле в РФ начал действовать закон, согласно которому электронные повестки приравниваются к бумажным уведомлениям. В связи с этим, повестка, размещенная в личном кабинете гражданина, будет считаться врученной.

Кроме того, Госдума ранее одобрила повышение призывного возраста. Согласно новым изменениям, призыву будут подлежать лица от 18 до 30 лет. Ранее верхний порог призыва был 27 лет.