Совфед одобрил закон, позволяющий передавать данные россиян в военкоматы

Совет Федерации одобрил новый закон, касающийся передачи данных от работодателей о военнообязанных гражданах в военкоматы через реестр воинского учета, сообщает ТАСС .

Ранее работодатели были обязаны отправлять такую информацию о своих сотрудниках через портал Госуслуг в течение пяти дней. Однако новые правила уточняют, что данные могут также передаваться через реестр воинского учета, что особенно актуально для информации об уклонистах.

Формирование реестра воинского учета будет осуществляться военными комиссариатами на основе сведений, полученных из различных государственных информационных ресурсов.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета, который не будет содержать информацию, составляющую государственную или охраняемую законом тайну. В декабре президент поручил Министерству обороны РФ организовать осенний призыв 2024 года с использованием этой государственной информационной системы.

В пятницу, 2 августа, Совфед также одобрил закон, который предусматривает лишение мигрантов гражданства за неисполнение обязательства по постановке на воинский учет.

Согласно этому закону, органы внутренних дел обязаны вносить в реестр воинского учета данные о мужчинах, получивших российское гражданство. В свою очередь, мигранты, ставшие гражданами России, должны зарегистрироваться на воинский учет по месту своего проживания.

Авторы законопроекта отметили, что в последнее время стали широко обсуждаться случаи, когда мигранты уклоняются от выполнения воинских обязанностей после получения гражданства. Это вызывает «массовое возмущение населения» и негативно сказывается на общественных настроениях. В пояснительной записке подчеркивается, что такие действия подрывают авторитет института гражданства и способствуют неуважению к закону, особенно среди «новых граждан».

Следует отметить, что в России уже существует закон, позволяющий выдворять мигрантов за различные правонарушения и преступления, угрожающие национальной безопасности. Новый закон дополняет уже действующие нормы.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о запрете проведения треш-стримов в России.