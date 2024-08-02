Совфед одобрил закон о запрете треш-стримов

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете в России проведения треш-стримов. За это будет предусмотрена ответственность.

30 июля депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании приняли пакет законов, направленных на запрет треш-стримов, во втором и третьем чтениях. Во время подготовки ко второму чтению авторы уточнили определение термина «треш-стрим». Под ним будет пониматься информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу и содержащая признаки противоправных действий, а также распространяемая из низменных побуждений.

Уточняется, что меры по ограничению доступа к ресурсам, публикующим треш-стримы, будут осуществляться Роскомнадзором по запросу Генеральной прокуратуры. Новый закон вводит административную ответственность за распространение таких трансляций в интернете, если действия не подпадают под уголовное преступление. Штрафы за данное правонарушение для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также предусмотрена конфискация оборудования, использованного для создания подобных материалов. Однако есть исключения, включая контент, связанный с наукой или искусством, а также материалы, используемые в образовательных целях.

Кроме того, публичное совершение преступления будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Наказание за действия, часто встречающиеся в треш-стримах, такие как убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, похищение, истязание, побои и использование рабского труда, будет ужесточено.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о возможности признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации.