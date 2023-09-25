Совфед по предложению Путина назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Совет Федерации назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России (КС РФ) на очередной срок. О таком решении стало известно на заседании, которое прошло в понедельник, 25 сентября.

Ранее назначить на эту должность Зорькина рекомендовал президент России Владимир Путин. Также верхняя палата утвердила кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ. Его кандидатуру также выдвинул глава государства.

Зорькину 80 лет. Он является заслуженным юристом РФ. В феврале 2023 года российский лидер подписал указ о награждении Зорькина орденом святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Зорькин был главой КС РФ с 1991 по 1993 годы. После перерыва он вернулся на эту должность в 2003 году.

В 2015 году Зорькин говорил, что Конституция РФ имеет приоритет над международными правовыми нормами. Он заявлял, что участие России в международных конвенциях и соглашениях не означает делегирование какой-либо части национального суверенитета.

Кандидатура председателя КС России ранее избиралась судьями, но после реформы 2009 года кандидатура начала рассматриваться президентом страны и им же вноситься в Совфед РФ.

Лобов – доцент конституционного права, который ранее занимал должность судьи Европейского суда по правам человек (ЕСПЧ) от России. Работа суда была приостановлена в марте 2022 года после того, как РФ покинула Совет Европы. Впоследствии должность судьи ЕСМП была упразднена.