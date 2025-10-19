«Совсем кранты»: в Киеве высказались о беде, ожидающей Зеленского

В ближайшее время США намерены дистанцироваться от Владимира Зеленского, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. Он подчеркнул, что на пятничной встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп проявил полное равнодушие к украинскому лидеру.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 октября, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Зеленским. По информации CNN, президент США дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщил, что переговоры были напряжёнными, а американский лидер проявил жёсткость. Один из источников издания даже отметил, что встреча прошла неудачно.

«Трамп четко сказал, что намерен обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <...> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <...> Тогда Зеленскому вообще кранты», — сказал Соскин.

Соскин делает вывод, что встреча Зеленского с президентом США в Вашингтоне оказалась неудачной. Украинский лидер надеялся на получение ракет Tomahawk, но его ожидания не оправдались.

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался американским СМИ на ответ Трампа о ракетах Tomahawk.