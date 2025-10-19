Зеленский: Трамп не сказал ни да, ни нет о ракетах Tomahawk

В минувшую пятницу, 17 октября, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. По информации телеканала CNN, в ходе «открытой и честной» беседы американский лидер ясно дал понять украинскому коллеге, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не будут осуществлены. Кроме того, журналисты заметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному разрешению конфликта.

Портал Axios охарактеризовал переговоры как «непростые», а поведение американского президента — как «жесткое». Один из источников издания подчеркнул, что встреча прошла неудачно.

«Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"», — заявил в беседе с NBC News Зеленский.

Ранее сообщалось, что общественник Рогов считает визит президента Украины Зеленского в США провальным.