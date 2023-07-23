Созванный Зеленским Совет Украина-НАТО решили провести без него

В то же время, эта встреча пройдет лишь на уровне послов. Какого-либо присутствия президента владимира Зеленского на совете исключено. Даже несмотря на то, что он, по сути, и является инициатором ее созыва.

Ранее в своем видеообращении в соцсетях Зеленский обратился к генеральному секретарю Северо-Атлантического блока Йенсу Столтенбергу с просьбой незамедлительно созвать Совет Украина — НАТО, чтобы обсудить зерновой коридор в Черном море.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.