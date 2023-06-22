Спасатели предположили, что найденные в Атлантике обломки принадлежат батискафу «Титан»

Спасатели сочли, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу «Титан», который 19 июня отправился в туристическое погружение к затонувшему лайнеру «Татиник». Об этом сообщили CNN . С тех пор с экипажем подводного аппарата нет связи.

22 июня Береговая охрана США нашла место с обломками в Атлантике. Причины происхождения этих обломков неизвестны. Sky News со ссылкой на адмирала Джеймса Бернелл-Ньюджента, экс-командующего Королевского флота сообщили, что в этой местности обнаружили посадочную рама и часть обшивки. Обломки обнаружены на дне дистанционно управляемым подводным аппаратом.

Погружением батискафа «Титан» занималась компания OceanGate Expeditions. 22 июня ее представители сообщили, что ученые, которые находились на подлодке, должны были взять образцы ДНК на месте, где под водой расположен «Титаник».

CNN также сообщило, что OceanGate считают членов экипажа погибшими, поскольку у них закончился запас кислорода.