Спасатели разобрали завалы обрушившегося дома в Астрахани

Врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области Виталий Буранов сообщил, что спасатели завершили разбор завалов части обрушившегося многоквартирного дома. Об этом он заявил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС), которое проходило в пятницу, 17 ноября. Слова Буранова приводят РИА Новости.

«По состоянию на 14.00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объёме, вывезено 350 м3 конструктивных элементов дома, привлечено семь единиц инженерной техники», – сказал Буранов.

Людей под завалами, уточнил он, не оказалось.

Трагический инцидент, унесший жизнь местной жительницы, произошел накануне вечером, 16 ноября. Два подъезда жилого пятиэтажного дома, расположенного на площади Привокзальной в Астрахани, обрушились.

Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, для людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за случившегося, организовали временные пункты размещения с горячим питанием и водой.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что перед инцидентом один из местных жителей сообщил о трещине, которую заметил на фасаде дома. По предварительной информации, обрушение части здания произошло из-за ремонта одной из квартир. Ее хозяин мог снести несущие стены, из-за чего конструкция обрушилась.

Следственный комитет РФ по Астраханской области возбудил уголовные дела по двум статьям – ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности».