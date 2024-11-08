Трамп допустил возможность переговоров с Путиным

Избранный на второй срок президент США Дональд Трамп еще не общался с российским коллегой.

При этом политик отметил, что после победы на выборах уже успел поговорить с примерно 70 главами государств, среди них президент Украины Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В интервью NBC Трамп заявил, что допускает переговоры с Путиным.

Трамп также отметил, что в ближайшее время он планирует пообедать с Джо Байденом.

Президент РФ Владимир Путин тоже выразил готовность вести переговоры со своим американским коллегой. В ходе пленарной сессии международного клуба «Валдай» в Сочи Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, отметив, что Россия будет сотрудничать с любым главой государства, которому окажут доверие граждане США.

Ранее политолог Кошкин пояснил, стоит ли ожидать новую оттепель после победы Трампа на президентских выборах.