Специальные участки для голосования открылись в учреждениях ГУФСИН Подмосковья

В рамках Единого дня голосования — 2025 лица, содержащиеся под стражей, смогли воспользоваться своим правом голоса и участвовать в выборах, об этом сообщили представители пресс-службы Мособлизбиркома.

Как сообщили в пресс-службе, такая возможность была обеспечена благодаря организации специальных избирательных участков в 10 учреждениях ГУФСИН России по Московской области. Более 200 избирателей, зарегистрированных в других субъектах России, отдали свои голоса на выборах глав своих регионов.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила специальный участок, расположенный в СИЗО-11. За ходом голосования также следили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона.

«Мы выступали не в роли общественных наблюдателей, а в роли членов Общественной наблюдательной комиссии и проверяли обеспечение прав человека в рамках ФЗ-76. Мы обращали внимание на соответствие помещений всем требованиям закона, наличие урн, информационных стендов, мест для голосования за закрытой шторой и т. д. Затем после голосования мы побеседовали с некоторыми избирателями выборочно. Узнали, было ли их голосование добровольным, заранее ли они были предупреждены, что у них есть такое право, также узнали была ли у них возможность ознакомиться с информационными материалами по кандидатам. Везде получили положительные ответы», — поделился председатель ОНК Московской области Сергей Леонов.

