Он подчеркнул, что победа действующего главы региона Андрея Воробьева является справедливой оценкой деятельности всей команды губернатора.

«Могу с уверенностью сказать, что на этих выборах наши жители сделали свой выбор в пользу стабильного развития Московской области», — заявил Перепелицын.

Он напомнил, что за последние пять лет в Подмосковье произошли масштабные изменения, которые видят все жители. В регионе строятся школы и больницы, благоустраиваются общественные пространства и прокладываются новые дороги. Все эти проекты успешно выполняются, несмотря на политическое и экономическое давление на Россию, указал парламентарий.

Победа на выборах губернатора кандидата от «Единой России» является повышенным кредитом доверия от населения, подчеркнул Перепелицын. Он напомнил, что партия строила свою избирательную программу на народной программе, в которой содержатся прямые наказы жителей региона.

Ранее Мособлизбирком сообщил, что после обработки ста процентов протоколов действующий губернатор Подмосковья набрал 83,68 процента голосов избирателей.