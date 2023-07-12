Спецназ Белоруссии будет тренироваться вместе с ЧВК «Вагнер»

Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с бойцами частной военной кампании «Вагнер», сообщил в среду, 12 июля, заместитель министра внутренних дел Белоруссии – командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Его слова приводит агентство БелТА.

«Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБРа, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию. Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», – сказал Карпенков.

Он также отметил, что спецотряды оснащены ударными беспилотниками и тяжелой техникой.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не против сотрудничать с ЧВК «Вагнер». Он отметил, что те знания, которые «вагнеровцы» приобрели на фронте, будут использоваться в интересах Белоруссии.

О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» передислоцируются из России в Белоруссию, начали говорить после попытки военного мятежа, которую предпринял глава кампании Евгений Пригожин. В ночь на 24 июня он и бойцы захватили штаб Южного военного округа (ЮВО), а также заблокировали Ростов-на-Дону.

Пригожин отдал приказ двигаться на Москву. 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал прекратить попытку мятежа, а граждан – сплотиться. В этот же день Путин провел переговоры с Лукашенко, который, в свою очередь, связался с Пригожиным.

После разговора с главой Белоруссии руководитель «Вагнера» принял решение отступить. Путин лично дал гарантии безопасности Пригожину в виде дислокации в Белоруссию.