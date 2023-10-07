Спецпокрытие для танков «Накидка» позволяет отклонять ракеты Javelin

Такая возможность была продемонстрирована в зоне проведения спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил источник.

«Так как «Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что покрытие состоит из многослойного маскирующего материала. Его надевают на технику сверху. «Накидка» снижает заметность танков и в инфракрасном, и в радиолокационном диапазонах. Маскировочное покрытие разработали в компании «НИИ Стали», которая входит в концерн «Калашников».

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал ТАСС о разработке FPV-дрона повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», который способен вести действия на линии боевого соприкосновения. Аппарат уже был испытан в зоне СВО, и в скором времени десятки таких дронов направят на передовую.