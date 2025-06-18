Спецпосланник США Келлог посетит Белоруссию для встречи с Лукашенко

Спецпосланник США Кит Келлог планирует совершить визит в Белоруссию, чтобы встретиться с президентом республики Александром Лукашенко, сообщает агентство Reuters.

По информации источников, встреча между Келлогом и Лукашенко должна пройти в ближайшие дни. Точная повестка обсуждаемых вопросов пока держится в секрете, однако сам спецпосланник охарактеризовал поездку как важный шаг для продвижения инициатив по миру.

Как отметило Reuters, Келлог может стать самым высокопоставленным западным чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы.

Келлог после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США стал спецпосланником Соединенных Штатов по конфликту между РФ и Украиной. С 15 марта 2025 года он занимает должность спецпосланника США по Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о голоде в стране из-за падежа скота.