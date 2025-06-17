«Жрать будет нечего»: Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии из-за падежа скота

В случае продолжения падежа скота, в Белоруссии может возникнуть дефицит продовольствия, заявил президент республики Александр Лукашенко 17 июня на выездном совещании по вопросам сельского хозяйства. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко охарактеризовал состояние дел в сфере сельского хозяйства своей страны как «хаос и бардак».

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что одной из причин сложившейся ситуации стали проблемы с соблюдением порядка: необходимо мотивировать людей на работу. По мнению Лукашенко, стоит лишь немного ослабить контроль, как все пойдет прахом.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с нехваткой картофеля в Белоруссии. По его мнению, причина кроется в политических процессах внутри страны.