Спецпосланник Трампа Уиткофф: Киев согласился провести выборы

Правительство Украины одобрило проведение выборов главы государства. Об этом в интервью американскому репортеру Такеру Карлсону сообщил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Его комментарий приводит РИА Новости.

Ограничение на нанесение ударов по судам в акватории Чёрного моря может быть введено в течение семи дней, как сообщил спецпредставитель президента США.

Кроме того, Уиткофф отметил, что для полного прекращения огня в конфликте на Украине России необходимо выполнить ряд условий, что представляет собой непростую задачу.