Спецпосланник Трампа Уиткофф: Киев согласился провести выборы
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Правительство Украины одобрило проведение выборов главы государства. Об этом в интервью американскому репортеру Такеру Карлсону сообщил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Его комментарий приводит РИА Новости.
Ограничение на нанесение ударов по судам в акватории Чёрного моря может быть введено в течение семи дней, как сообщил спецпредставитель президента США.
Кроме того, Уиткофф отметил, что для полного прекращения огня в конфликте на Украине России необходимо выполнить ряд условий, что представляет собой непростую задачу.
«Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело», — сказал он.