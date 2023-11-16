Спецпредставитель США намекнула Киеву на прекращение помощи

Специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер во время своего последнего визита в Киев «вела» украинских представителей к мысли о существовании без американской поддержки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Согласно информации источника, американская представитель намекала властям в Киеве на то, что помощи от Соединенных Штатов пришел конец. Известно, что Притцкер предложила Киеву план действий на 2024 год, с которым украинская экономика могла бы выжить при текущих условиях.

В издании предположили, что спецпредставитель специально спрашивала у украинских властей о планах по восстановлению экономики в следующем году, так как на ноябрь 2024 года запланированы выборы нового президента Соединенных Штатов. С новым президентом, американская помощь для Украины может сильно сократиться или, и вовсе, прекратиться, подчеркнули журналисты.