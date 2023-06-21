Спецпрокурор США рассказал о том, был ли сговор между Россией и Трампом

Как сообщает ТАСС, спецпрокурор, по сути, развеял долгое время циркулирующие слухи о возможном сговоре между Россией и Дональдом Трампом перед его избранием президентом Соединенных Штатов в ноябре 2016 года.

Дарем, который расследовал обстоятельства начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом Трампа, подтвердил отсутствие сговора между Россией и Трампом. Напомним, что в западном обществе долгое время ходили теории заговора, согласно которым президент РФ Владимир Путин вступил в сговор с Дональдом Трампом и помог ему выиграть выборы.

Спецпрокурор также отметил, что в ходе расследования были выявлены «некоторые лица, которые явно выражали личное пристрастие» в отношении данных, связанных с Трампом, на этапе избирательной кампании 2016 года. О ком конкретно идет речь Дарем не пояснил.