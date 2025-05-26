Спецслужбы Азербайджана вывезли из РФ россиянина, подозреваемого в сепаратизме

Специальные службы Азербайджана вывезли из РФ россиянина Захиреддина Ибрагимова, ранее проживавшего в Екатеринбурге и являвшегося председателем комитета по защите прав этнических меньшинств, сообщило азербайджанское информационное агентство Minval Politika в своем телеграм-канале.

По сведениям азербайджанской Службы государственной безопасности (СГБ), Ибрагимов активно участвовал в разнообразных конференциях, проходивших в Армении, начиная с 2005 года и до 2020-го. В ходе этих мероприятий он публично распространял недостоверные обвинения в адрес Азербайджана, а также осуществлял задания армянских структур по разжиганию сепаратистских настроений.

Подробности проведения задержания и транспортировки Ибрагимова в Азербайджан остаются закрытыми. Уточняется лишь, что задержанный находится в следственном изоляторе (СИЗО). Власти республики рассматривают его как потенциальную угрозу нацбезопасности и подозревают в деятельности, противоречащей государственным интересам.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.