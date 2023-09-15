Спецслужбы США продолжают навязчиво интересоваться российскими дипломатами

Американские спецслужбы не прекращают уделять «навязчивое внимание» российским дипломатам, посещающим мероприятия ООН в Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая во время заседания комитета по сношениям со страной пребывания, ее слова передает издание РИА Новости .

Там она отметила, что уже затрагивала эту тему во время прошлого заседания, но ситуация никак не изменилась, и американские службы продолжили донимать дипломатов из РФ.

Заболоцкая подчеркнула, что эта ситуация не является нормальной и призвала прекратить слежку за отечественными дипломатами, так как она не соответствует «букве и духу соглашения» между организацией и страной пребывания.

По словам Заболоцкой, Соединенные Штаты давят на постоянное представительство РФ и препятствую участию дипломатов в работе организации.