Спецслужбы США продолжают навязчиво интересоваться российскими дипломатами
Фото: [Александр Щербак/ТАСС]
Американские спецслужбы не прекращают уделять «навязчивое внимание» российским дипломатам, посещающим мероприятия ООН в Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая во время заседания комитета по сношениям со страной пребывания, ее слова передает издание РИА Новости.
Там она отметила, что уже затрагивала эту тему во время прошлого заседания, но ситуация никак не изменилась, и американские службы продолжили донимать дипломатов из РФ.
Заболоцкая подчеркнула, что эта ситуация не является нормальной и призвала прекратить слежку за отечественными дипломатами, так как она не соответствует «букве и духу соглашения» между организацией и страной пребывания.
По словам Заболоцкой, Соединенные Штаты давят на постоянное представительство РФ и препятствую участию дипломатов в работе организации.