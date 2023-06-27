Спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов в ООН

Сотрудники ФСБ США оказывают психологическое давление на сотрудников представительства РФ при ООН. Об этом корреспондентам СМИ сообщила зампостпреда РФ Мария Заболоцкая.

Она утверждает, что работники спецслужб США регулярно пытаются завербовать российских сотрудников в ООН. Она считает, что они также целенаправленно используют огромное количество мер и ограничений для усложнения и затруднения взаимодействия российских дипломатов с ООН.

Заболоцкая заявила, что сотрудники иностранных спецслужб подходят к русским дипломатам на улице и в аэропорту, и начинают убеждать их сотрудничать с американским ФБР.

Зампостпреда добавила, что на ее коллег также пытаются оказывать давление через контекстную рекламу, всплывающую в социальных сетях, поисковых системах и даже листовках, расклеенных по улицам.

Дипломат обвиняет США в нарушении соглашений ООН и статье Венской конвенции о дипломатических сношениях.