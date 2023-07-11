Spiegel опубликовал фрагмент текущей редакции заявления НАТО по Украине

Немецкая газета Spiegel опубликовала фрагмент из текущей редакции итогового заявления НАТО по Украине. В нем нет конкретного решения по вступлению Киева в альянс, а также официального приглашения страны к интеграции.

Сообщается, что Украина получит приглашение только в том случае, если все члены Североатлантического альянса согласятся ее «позвать».



Газета отмечает, что перед саммитом в Вильнюсе главы стран-участниц НАТО не смогли согласовать текст декларации.

«Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления», — говорится в материале издания.

Также источник отметил, что страны готовы гарантировать Украине безопасность. Кроме того, в документе нет конкретных сроков присоединения Украины к НАТО.

По данным Spiegel, государства-члены НАТО настаивают на соблюдении Киевом требований, согласно которым страна может присоединиться к блоку, а также проведении соответствующих реформ.

Самммт НАТО в Вильнюсе начался 11 июля и продлится до 12 июля. В этот день в нем примет участие Владимир Зеленский. Глава украинского государства будет участвовать в заседании Совета НАТО - Украина, который создан для решения критических проблем Киева.

Зеленский ни раз заявлял, что Украина ждет в рамках саммита официальное приглашение в альянс. Киев подал заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года по ускоренной процедуре.