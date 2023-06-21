Spiegel: Россия согласилась принять нового посла ФРГ

Россия согласилась принять нового посла Германии Александра Ламбсдорфа и выдала ему так называемый агреман (предварительное согласие), сообщает Spiegel со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

56-летний дипломат и политик Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который с 2019 года является послом ФРГ в Москве.

Граф Ламбсдорф происходит из остзейских немцев, его предки жили в Российской империи. В частности, его дальний предок Матвей Ламздорф был воспитателем будущего императора Николая I.

Дипломата считают специалистом по России, в которой он неоднократно бывал и участвовал в различных форумах.

Однако в нынешних условиях это назначение вряд ли может способствовать потеплению отношений России и Германии, поскольку Ламбсдорф является последовательным критиком нынешней политики Москвы.