Спикер Госдумы предложил наказать тех, кто сбежал из страны во время попытки мятежа
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Вячеслав Володин поручил парламентскому комитету по безопасности выяснить, кто именно выехал за пределы РФ во время прошедших выходных.
По заданию спикера, внимание должно быть уделено государственным служащим высокого ранга.
«Надо посмотреть, кто-то из госслужащих сделал такой неблаговидный шаг, поступок не по пути тогда государственная служба, занятие должности», - заявил Вячеслав Володин.
Его процитировало издание REX. Парламентский комитет займется выявлением таких людей совместно с правоохранительными органами.