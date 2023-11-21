По мнению Вячеслава Володина, события 2013-14 годов привели украинцев к потере территорий и утрате государственной самостоятельности.

Председатель Государственной Думы указал, что майдан, который начался 10 лет назад, не принес счастья населению Украины. Он в итоге разрушил экономику страны.

«Красивые лозунги «майдана» и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа», - написал он в своем микроблоге.

Власти этой страны в итоге завели ее в тупик, и это грозит Украине очередным майданом. Чем больше Зеленский старается сохранить свою власть, тем неизбежнее становится следующий государственный переворот.