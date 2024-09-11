Спикер Госдумы Володин пригрозил Западу из-за ударов ВСУ по России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал коллективный Запад участниками конфликта на Украине. Он напомнил США, Франции, ФРГ и всем европейским партнерам Киева об ответственности за удары по российским территориям. Об этом со ссылкой на канал политика пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Постоянные просьбы Зеленского предоставить Украине оружие превратили страны в участников конфликта. По мнению Володина, ситуация накаляется, так как государства уже обсуждают возможность ударов не только в приграничные зоны, но и вглубь России.

«Все это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — отметил Володин.

Как выразился депутат, Зеленскому «наплевать на жителей Украины». Его родные в Израиле, сам он в Великобритании, откуда он усердно пытается сохранить власть. Володин уверен, что долго так бегать у украинского президента не выйдет.

Напомним, в среду, 11 сентября, Тульскую область атаковали со стороны Украины ракетой С-200у. Непростая обстановка сложилась также в Мурманской области: там зафиксировали полеты вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что в мурманских аэропортах ввели ограничения из-за дронов.