Спикер Госдумы Володин пообещал, что Киев ответит за слова Подоляка

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, высказывание советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о «максимальном уничтожении россиян» нечто иное, как проявление геноцида. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что согласно Конвенции ООН это понимается как массовое убийство.

По словам Володина, все это свидетельствует о необходимости привлечения Украины ООН к ответственности.

Парламентарий добавил, что Незалежной в любом случае придется ответить за такие высказывания высших лиц государства.