Спикер Госдумы Володин пообещал, что Киев ответит за слова Подоляка
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, высказывание советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о «максимальном уничтожении россиян» нечто иное, как проявление геноцида. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что согласно Конвенции ООН это понимается как массовое убийство.
По словам Володина, все это свидетельствует о необходимости привлечения Украины ООН к ответственности.
Парламентарий добавил, что Незалежной в любом случае придется ответить за такие высказывания высших лиц государства.