По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, время президентов Франции Эммануэля Макрона, США Джо Байдена и им подобных должно уйти в прошлое. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что. позволив Байдену втянуть себя в украинский конфликт, а затем попытавшись стать лидером его поддержки среди стран Старого Света, Макрон окончательно утратил доверие собственного населения.

Напомним, что вчера французское Национальное собрание проголосовало за вынесение вотума недоверия правительству Мишеля Барнье, сформированного именно Эммануэлем Макроном.

Ранее сенатор Пушков заявил, что Париж вступает в новую фазу политической нестабильности.