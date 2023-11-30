Спикер грузинского парламента назвал антироссийские санкции выстрелом в собственную ногу

Грузия не будет присоединиться к рестрикциям в отношении РФ, поскольку она руководствуется собственными интересами.

Шалва Папуашвили дал ответ журналистам, почему его страну все чаще стало хвалить российское правительство. Он указал, что дело не в том, что грузинские власти хвалит часто Москва. Их хвалят сами грузины, поскольку они действуют в интересах своего народа.

«Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому?» - спросил он.

Его слова привело ТАСС. Председатель парламента указал, что санкции подобны выстрелу в собственную ногу. Это знают не только в Грузии, но и на Западе.