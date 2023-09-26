Спикер канадского парламента ушел в отставку после скандала с нацистом из «Галичины»

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением в парламент ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки).

Рота взял на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что не знал всех деталей биографии бывшего нациста.

98-летний Гунька был представлен в канадском парламенте как герой, боровшийся за независимость Украины против русских. После этого палата общин, а также премьер-министр Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский стоя аплодировали бывшему эсэсовцу.

В Канаде признают, что этот случай нанес огромный репутационный ущерб стране.