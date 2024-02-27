Спикер Палаты представителей Джонсон остался при своем мнении о помощи Украине после встречи с Байденом

Спикер палаты представителей Майк Джонсон по итогам встречи президента США Джо Байдена с лидерами конгресса заявил, что помощь Украине не должна быть первостепенной на повестке законодателей.

«Сначала нужно позаботиться о нуждах Америки. Когда вы говорите об этом, нужно говорить об открытой границе... Другой приоритет — финансирование нашего правительства», — сказал Джонсон журналистам.

Джо Байден на встрече с конгрессменами пытался продавить помощь Киеву. Он заявил, что без нее последствия для Украины могут оказаться смертоносными.

15 февраля Майк Джонсон отправил Палату представителей на двухнедельные каникулы, так и не рассмотрев вопрос о предоставлении финансирования Украине.