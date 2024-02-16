Конгрессмены США отправились на каникулы, оставив Украину без денег

Палата представителей Конгресса США будет находиться на каникулах до 28 февраля включительно. Такое решение в четверг, 15 февраля, принял спикера нижней палаты парламента США Майка Джонсон, следует из графика работы нижней палаты.

Таким образом, конгрессмены не стали голосовать по вопросу проекта закона о выделении денежных средств в размере почти 100 млрд долларов на нужды Украине, Израилю и Тайваню. Как пишет газета The Hill, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подверг решение конгрессменов отправиться на отдых жесткой критике.

«Каждый день, когда спикер Джонсон ведет к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, падает авторитет республиканцев в Конгрессе в глазах американского народа», — посетовал Бейтс.

Напомним, в минувший вторник, 13 февраля, сенат США, где у демократов большинство, принял альтернативный вариант документа о выделение финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню вы размере 95 млрд долларов. При этом, в проекте закона напрочь отсутствуют меры ужесточения контроля на южной американской границе.

Ранее американский конгрессмен Кори Миллс заявил, что к законопроекта, включающего в себя помощь Украине, нет никаких шансов пройти процедуру одобрения в Палате представителей, контролируемой республиканцами.