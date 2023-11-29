Спикер украинской Рады анонсировал свой первый визит в США

Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время впервые нанесет визит в Соединенные Штаты, где ему предстоит обсудить военную помощь для Украины с представителями американского конгресса. Соответствующее заявление украинский дипломат сделал в беседе с американским изданием Politico .

В понедельник 27 ноября лидер демократов в американском сенате Чак Шумер сообщил о том, что сенат планирует провести голосование по пакетному запросу президента страны Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и на другие цены американской «нацбезопасности».

Как сообщили журналисты из Politico, украинский дипломат заявил о том, что в ближайшие пару дней он встретится с американскими законодателями и обсудит поддержку Украины от Соединенных Штатов.