Спикер украинской Рады заявил об отсутствии каких-либо разногласий между Зеленским и Залужным
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
По утверждению председателя парламента Украины, все слухи о трениях между главкомом и правительством распускают российские спецслужбы.
Руслан Стефанчук считает, что между офисом украинского президента и представителями военных нет никаких трений. Слухи об этом разгоняет Россия.
«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», - сообщил он в своем интервью изданию Politico.
В то же время издание в этом же материале признало, что между Зеленским и украинским генералитетом возникли противоречия во мнениях. Это проявилось после неудачи контрнаступления ВСУ.