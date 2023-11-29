Спикер украинской Рады заявил об отсутствии каких-либо разногласий между Зеленским и Залужным

По утверждению председателя парламента Украины, все слухи о трениях между главкомом и правительством распускают российские спецслужбы.

Руслан Стефанчук считает, что между офисом украинского президента и представителями военных нет никаких трений. Слухи об этом разгоняет Россия.

«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», - сообщил он в своем интервью изданию Politico.

В то же время издание в этом же материале признало, что между Зеленским и украинским генералитетом возникли противоречия во мнениях. Это проявилось после неудачи контрнаступления ВСУ.