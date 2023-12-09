Руслан Стефанчук решил убедить власти Соединенных Штатов в том, что ВСУ одержали победы на поле боя.

Еще одна мысль, которую он собрался донести до американцев – это что Киеву необходима поддержка. О своих планах спикер рассказал изданию The Hill.

«Приехал, чтобы поделиться успехами Украины, и я приехал, чтобы сказать, что Украина все еще нуждается в поддержке, и мы не можем остановиться на полпути», - заявил украинец журналистам.

Стефанчук добавил, что прямо сейчас Киев готовит детализированный план действий на следующий год, в котором будет подробно расписано все, от предпринимаемых шагов и сроков их выполнения до нужных для этого ресурсов. Это резко противоречит многочисленным высказываниям других украинских чиновников, которые свидетельствуют об отсутствии планов на будущее.