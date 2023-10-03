Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий политик

Темнокожий политик Грег Фергус станет спикером общественной палаты Канады, сменив на этой должности Энтони Роту. Об этом говорится в заявлении парламента в соцсети Х.

Таким образом, впервые этот пост займет темнокожий гражданин Канады. Фергус, так же как Роту, является представителем Либеральной партии.

Напомним, Роту подал в отставку 26 октября после того, как общественность осудила приглашение в парламент страны 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько. Именно Роту стал инициатором его присутствия на заседании по случаю приезда президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября.

Гунько в этот день аплодировал весь зал, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позже Канада принесла официальные извинения за этот инцидент, а сам Роту заявил, что не знал о прошлом приглашенного гостя.

Гунько входил в состав СС «Галичина», которая состояла из украинских-коллаборационистов. Они выполняли приказа нацистов Германии, издевались над поляками, евреями и словаками, убивали местных жителей и совершали диверсии против Красной армии.