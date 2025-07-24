Спутниковый интернет Starlink перестал работать в зоне СВО
«Страна»: военные сообщили о сбоях работы спутниковой связи Starlink в зоне СВО
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Стало известно о перебоях в функционировании станций спутниковой связи Starlink в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание «Страна», ссылаясь на слова военнослужащего с позывным Тень.
Причины неполадок в работе системы Starlink остаются неизвестными, как и возможные последствия для украинской армии. Издание не предоставляет дополнительных сведений о факторах, вызвавших сбой, и о том, насколько серьезными могут быть его результаты для ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили восемь станций Starlink в зоне СВО.