Спутниковый интернет Starlink перестал работать в зоне СВО

Стало известно о перебоях в функционировании станций спутниковой связи Starlink в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание «Страна», ссылаясь на слова военнослужащего с позывным Тень.

Причины неполадок в работе системы Starlink остаются неизвестными, как и возможные последствия для украинской армии. Издание не предоставляет дополнительных сведений о факторах, вызвавших сбой, и о том, насколько серьезными могут быть его результаты для ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили восемь станций Starlink в зоне СВО.