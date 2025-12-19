«В раю или в аду?»: вопрос о Сталине попал в топ обращений на прямой линии с Путиным
Смесь философских дилемм, космических амбиций и бытовых забот — так можно охарактеризовать подборку вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Участники мероприятия задались не только глобальными, но и весьма неожиданными темами.
Среди запросов, украсивших главный экран, были как вечные вопросы русской души, вроде «где душа Сталина? в раю или в аду?», так и практичные: «Когда люди полетят на Марс?». Диапазон народного интереса оказался невероятно широк: от тонкостей международного этикета с предложением «при следующей встрече с президентом ОАЭ подарите ему наш русский тулуп, пусть почувствует тепло русского народа» до загадочных для непосвященных культурных явлений: «президент, а вы не знаете когда фит иванзоло2004 и вайперов?».
Особый народный юмор сквозил в жалобе на цифровизацию: «когда вернут „нормальный“ интернет? даже невозможно отправить свои обращения президенту!».
Масштаб события подчеркивает впечатляющая цифра: по данным пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию поступило почти три миллиона обращений.
