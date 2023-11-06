Среди украинцев растет пессимизм по поводу исхода конфликта

Жители Украины уже морально готовятся к продолжительному конфликту, среди них нарастает недовольство своим государством. Об этом сообщило издание NYT.

В беседе с газетой глава украинского села Тухля Андрей Ткачук рассказал, что бойцы на фронте успели сильно устать, как физически, так и психологически. В каждом украинском селе стоят могилы, дополнил он.

Газета также привела результаты опроса Киевского международного института социологии по которым видно, что рейтинг доверия граждан Украины к правительству упал на 35% за 5 месяцев и составил 39% по состоянию на октябрь. Меньше половины украинцев (48%) доверяют тому, что слышат по телевизору, подчеркнули журналисты.

Директор института Антон Грушецкий рассказал NYT, что украинское население превращается в «пессимистов». Он подчеркнул, что они лишились чувства безопасности.

Эксперт также заявил, что украинцы ищут, кого им винить в провалах на линии фронта. На данный момент, гнев украинцев направлен на коррупцию и помощь с Запада, которая оказалась недостаточной, сообщил Грушецкий. Украинские ВС пока не получают осуждения от народа, заключил он.

В издании считают, что причиной для таких настроений среди украинцев стал провал контрнаступления.