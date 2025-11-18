«Средства на дроны ушли не туда»: как дело бизнесмена Миндича может лишить Зеленского власти

Репутация Владимира Зеленского оказалась под серьезной угрозой из-за масштабного коррупционного скандала. Расследование, затронувшее его ближайшее окружение, вызвало возмущение в украинском обществе и заставило западных партнеров усомниться в целевом использовании выделяемых средств. Об этом сообщат The Wall Street Journal.

Коррупционный скандал, получивший название «дело Миндича», создает для Владимира Зеленского наибольшие политические риски за все время его президентства. Антикоррупционные органы Украины провели масштабную операцию «Мидас», в рамках которой обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют личным «кошельком» президента.

Расследование также затронуло бывших высокопоставленных чиновников из министерства энергетики и компании «Энергоатом». Им предъявлены обвинения в создании схемы по отмыванию многомиллионных средств.

Особое возмущение украинцев вызвало то, что под подозрение попали средства, собранные на закупки беспилотников и военной техники. Это нанесло удар по доверию общества к власти в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось о том, что в Раде требуют «зачистки» власти на фоне громкого коррупционного скандала.